Zaaien naar de zak door inflatie, Kortrijk bespaart 35 miljoen euro: renovatie stadhuis geschrapt

Het is niet evident, met een dikke rode stift noodgedwongen investeringen schrappen. Springt het meest in het oog: er gaat geen 6 miljoen euro naar de renovatie van het administratief stadhuis aan de Leiestraat. Het plan was om beschikbare ruimte beter in te zetten met bijvoorbeeld ook ontvangst- en vergaderlokalen.

Niet dus. Omdat Kortrijkzanen geen baat hebben bij de dure renovatie van het stadhuis. “Er zijn niet alleen de stijgende energie- en brandstofprijzen. Ook bouwmaterialen worden in snel tempo duurder. En de loonkost van medewerkers steeg onverwacht snel. Zo werd de spilindex de voorbije maanden drie keer overschreden en worden er straks nog eens drie overschrijdingen verwacht.”

Volledig scherm De besparingen werden vrijdagochtend voorgesteld in de gemeenteraadszaal © Henk Deleu

“Reken daar stijgende werkings- en rentekosten bij en de stad komt in totaal 47 miljoen euro tekort op haar meerjarenbegroting. Om financieel gezond te blijven maken we gedurfde keuzes”, klinkt het bij het stadsbestuur, namens burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester), schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA) en schepen van Zorg Philippe De Coene (Vooruit). “We willen niet onszelf bedienen, maar eerst de inwoners”, klinkt het ook nog. Of zoals Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch het al eens omschreef: “Politici in het stadhuis mogen niet voor zichzelf zorgen in crisistijden.”

Nog enkele voorbeelden van investeringen die (voorlopig) geschrapt worden: de afwerking van Muziekcentrum Track tot dé muzieksite van Kortrijk (2,2 miljoen euro), het verder omvormen van sportcentrum Wembley naar een open recreatiedomein (3 miljoen euro), de heraanleg van het ‘binnengebied in Marke’ aan de achterzijde van het woonzorgcentrum De Ruyschaert (2 miljoen euro), het uitstellen van rioleringswerken in de Cyriel Buyssestraat in Marke (1,2 miljoen euro) en het herbekijken van het ‘project Tombroekstraat’ in Rollegem (1 miljoen euro).

Er zit dus een serieuze vertraging op het bestuursplan ‘Kortrijk beste stad van Vlaanderen’. Maar om de gevolgen te beperken van de besparingen, volgt het stadsbestuur drie principes. “Eén: er komen geen nieuwe belastingen. Twee: zonder naakte ontslagen, daalt bij de stad het aantal personeelsleden met 33 tegen 2025. Door medewerkers niet te vervangen na vertrek of pensionering of hen de kans te geven aan de slag te gaan in een andere functie binnen de stadsorganisatie. Drie: in de zorg en in de dienst- en hulpverlening naar (kwetsbare) Kortrijkzanen toe besparen we niet”, aldus het stadsbestuur. Zo worden parkeertarieven en prijzen van huisvuilzakken niet geïndexeerd.

Oppositiepartij CD&V is niet overtuigd. “Het stadsbestuur hakt niet de juiste knopen door. Wel besparen op dorpskernvernieuwing (Rollegem) en op rioleringswerken (Marke), maar niet op prestigeprojecten, zoals de verdere verlaging van de Leieboorden”, vindt CD&V-gemeenteraadslid Benjamin Vandorpe.

