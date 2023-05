Xpo ontvangt internationale beurs art3f, ruim 2.500 kunstwerken te koop

Max (12) kan zich letterlijk dood eten en brengt nu kookboek uit met sterren­chefs als Peter Goossens: “Onze koelkast en diepvrie­zer zitten op slot”

“Vorig jaar betrapten we hem toen hij twee zakken van 750 gram bevroren frambozen aan het opeten was.” Max Fourier (12) uit Kortrijk lijdt aan het syndroom van Prader-Willi en heeft bijgevolg nooit ‘genoeg’. Al tien jaar wordt er voorlopig zonder succes onderzoek gevoerd naar een remedie. De jongen brengt nu het gezonde kookboek ‘Food For Heroes’ uit, in samenwerking met topchefs zoals Tim Boury en Peter Goossens. En met de steun van zijn mama Veronique Denhaerinck (44), die mee haar verhaal doet over hun verplichte, maar bijzondere levensstijl.