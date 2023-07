Xander (20) richt BFAST Nutrition op, met ontbijtpoeder voor duursporters

Voormalig directeur Parkhotel Kortrijk stort neer met helikopter: 4 gewonden, waaronder 6-jarige kleinzoon van piloot

Op het vliegveld van Franse Darois, in de buurt van Dijon, is een helikopter neergestort. Aan boord bevond zich Luc Vandewalle, de voormalige directeur van het Parkhotel in Kortrijk. Ook de 6-jarige kleinzoon van de piloot zat in het toestel. In totaal liepen vier inzittenden lichte verwondingen op.