Wordt hippodroom in Kuurne grootste G-sportcentrum van het land? 250 studenten van Vives werkten het voorstel uit

kortrijk/kuurneDe kans is reëel dat de Kuurnse hippodroom in de toekomst het eerste, en dus meteen ook het grootste, G-sportcentrum van ons land wordt. Studenten van Vives hebben de hele week projectvoorstellen uitgewerkt om dat te realiseren, en die werden vrijdag voorgesteld. “Zeker haalbare ideeën, met een publiek-private samenwerking”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V).

Het Kuurnse gemeentebestuur is er al jaren overtuigd dat de hippodroom multifunctioneler moet worden. De drafsport verliest wat aan populariteit, en naast de drafwedstrijden die er georganiseerd worden op de site, valt daar maar weinig te beleven. “We realiseren er al, met financiële steun van de Vlaamse overheid en Cyclo Vlaanderen, het allereerste bikepark van het land”, zegt burgemeester Francis Benoit. Er komt een fietsparcours van 2,8 kilometer op het middenplein van de hippodroom. “En vlak naast de hippodroom zijn we de nieuwe gemeenteschool aan het bouwen. Maar het mag voor ons nog verder gaan.”

Ideale locatie

En die invulling is nu misschien gevonden. Dave Vanhoutte uit Marke startte enkele jaren terug met een G-voetbalploeg. Hij vond maar géén ploeg voor zijn zoontje met een beperking, en richtte dus zelf een ploeg op. Hij ijvert sindsdien al jarenlang voor een volwaardig G-sportcentrum in ons land. Zoals je er bijvoorbeeld al één hebt in Nederland. Hij wist intussen al meerdere partners achter zijn plan te scharen: hogeschool Vives, maatwerkbedrijf WAAK, projectontwikkelaar Ion, Belfius en Mercedesgarage Ghistelinck.

“De hippodroom in Kuurne zou een ideale locatie zijn voor een G-sportcentrum”, zegt Joris Hindryckx, algemeen directeur van VIVES “De concessie van de hippodroom in Kuurne loopt af en de gemeente wil een nieuwe bestemming geven aan de renbaan van 22 hectare. De site is ook ingekleurd als sport en recreatie.”

45 teams

Elk jaar organiseert Vives een ‘hackaton’, een evenement waarin teams van deelnemers non-stop op zoek gaan om binnen een korte tijd oplossingen voor aangereikte casussen te bedenken. Ze kwamen eerder al op de proppen met het idee voor het Wetenschapsbad in het oude zwembad in Wevelgem. “Dit jaar hebben we hen projectvoorstellen laten uitwerken voor de hippodroomsite, als grootste G-sportcentrum van ons land.”

250 leerlingen dachten in 45 teams de hele week na over hoe zij de hippodroom zouden inrichten, uiteraard met respect voor de bestaande drafactiviteiten op de site. Vijf teams werden geselecteerd als beste teams, en die werden vrijdag in de prijzen gezet. “Voor ons is dit een unieke kans”, zegt burgemeester Benoit. “Studenten uit verschillende opleidingen worden samen gezet, om elk vanuit hun eigen expertise insteken te geven. Het is alsof verschillende studiebureaus zich over de site hebben gebogen, en het kost ons niets.”

“Uit de voorstellen kwam vaak het idee om de oude tribunes af te breken en er nieuwe sportinfrastructuur te plaatsen. Wij zijn zeker vragende partij als gemeentebestuur, maar we zullen daarbij zeker een private partner nodig hebben om dit betaalbaar te maken voor ons. We gaan hier zeker mee aan de slag.”

