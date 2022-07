Woonzorgcentra Zorg Kortrijk klaar voor hitteprik: “Vorig jaar nieuwe airco’s aangekocht”

“Andere maatregelen daar: het woonzorgcentrum goed afkoelen, extra drank en ijs voor medewerkers en bewoners voorzien en bewoners stimuleren om extra te drinken. De daling van het vochtgehalte is een groot risico, daarom let men daar extra op. Frisse ruimtes zijn in kaart gebracht, temperaturen worden steeds gecontroleerd. Verder wordt overal de procedure gevolgd volgens het kwaliteitshandboek”, aldus De Coene.

Daarin staat in grote lijnen het volgende: bewoners worden genoeg drinken aangeboden. Op elke afdeling staat een voor bewoners en medewerkers toegankelijke drinkfontein. Gordijnen, vensters en rolluiken gaan dicht overdag. Elke afdeling wordt ’s nachts verlucht als het koel is. Bewoners worden bij voorkeur binnengehouden, in een ruimte met airco. En bewoners worden altijd geobserveerd op eventuele symptomen van een hittegolf, dehydratatie of verhoogde ozonconcentratie. Zorg Kortrijk omvat de woonzorgcentra Sint-Jozef in Kortrijk, De Zon in Bellegem, De Weister in Aalbeke, Biezenheem in Bissegem en Ter Melle in Heule.