Woning met 18 studio’s voor personen met beperking in Cederlaan geopend

De bewoners maakten al hun thuis van de comfortabele assistentiestudio’s, zoals Siegfried Syx. Hij heeft een niet-aangeboren hersenletsel en is slechtziend. “We hadden meteen goeie ideeën voor de inrichting, terwijl het een geruststelling is dat er altijd iemand aanwezig is als er eens iets is of niet lukt. Na een week voelde ik me al thuis”, zegt Siegfried. Bewoners kiezen er zelf voor om in hun eigen studio te blijven of in een van de drie gemeenschappelijke ruimtes. Er is de klok rond een begeleider aanwezig, maar tegelijk behouden de bewoners hun zelfstandigheid en privacy in hun eigen studio. De woning ligt in een rustige woonwijk, waar je makkelijk verbinding kan maken met de buurt, terwijl het stadscentrum toch vlak bij blijft.