Wondr doet met webshop niet mee aan Black Friday: “We houden wel Green Week, we laten per bestelling 1 kilogram plastic uit oceanen verwijderen”

Black Friday is heel populair. Het is een gedurfde zet om er als klein bedrijfje niet aan deel te nemen, maar duurzaamheid zit diep in het DNA van Wondr. “Duurzaamheid is een breed begrip, het gaat niet enkel over het milieu, maar ook het consumptiegedrag en de sociale impact op postverwerkers. Het is ongelofelijk hoeveel stress mensen krijgen door Black Friday. Het is een lastige, maar juiste beslissing”, zegt CEO Tibbe Verschaffel.