Witte substantie gedumpt in grasberm in Aalbeke

kortrijk “Stoffel is een topkerel, hij verdient alle succes!”: supporters vieren wereldti­tel van hun held in karting in Kortrijk

“Zie je wel, in Formule E komt talent bovendrijven.” Supertrots zijn de supporters op hun held Stoffel Vandoorne uit Rumbeke. Zondagmiddag bouwden ze samen een feestje in WorldKarts Kortrijk om zijn wereldtitel te vieren. Een feestje dat nota bene al langer vaststond. “Het was zeker dat hij vandaag op het podium zou belanden, sowieso al een reden om te vieren.”

16 augustus