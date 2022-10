Wit Kasteel krijgt après-ski hut: “We tonen in ons winter wonderland ook WK-matchen Rode Duivels”

KortrijkRestaurant ’t Wit Kasteel en marketingbedrijf Zavala slaan de handen in elkaar met White Castle Winter. Een knusse en hippe après-ski stube, waar je ook de komende WK-wedstrijden van de Rode Duivels op breedbeeldscherm kan volgen. “Ambiance verzekerd, al houden we het altijd deftig”, zegt Laurins Dursin.

Een succesvolle tandem, met enerzijds zaakvoerders Jeroen Ferket en Do Boulaert van ’t Wit Kasteel en anderzijds Laurins Dursin en Franne Norman van Zavala – Creative Branding Studio, krijgt een vervolg. Na het zinderende White Castle Festival, een nieuw en uitverkocht feest eind augustus op het domein van ’t Wit Kasteel aan de Doorniksesteenweg 210, is het straks tijd voor White Castle Winter. Geen winterfestival, wél een gezellige après-ski winterhut. Overdekt, verwarmd en met sfeerverlichting. Intiem ook, met een maximumcapaciteit van tweehonderd mensen. Een bewuste keuze. “We willen het voor iedereen aangenaam houden, er moet ook ruimte zijn om er te dansen of om een wintergame te spelen. Vol is vol”, vertelt Laurins Dursin.

De bouw van de après-ski winterhut palend aan ’t Wit Kasteel is al volop bezig. De stube krijgt een grote bar, waar je straks winterse drankjes zoals schnapps kan kopen, met Sint-Hubertus als huisbier. En waar er een aanbod fingerfood zal zijn met worstjes, croques, ajuinsoepjes… Nog een troef: een platform waar je zonder onderbreking dj’s zal zien draaien, zoals Discobar Zavala. Ambiance après-ski meezingers staan centraal, gecombineerd met house en techno. Er is meer. Wie wil genieten van gerechtjes zoals raclette of een stoofpotje, kan naast de après-ski winterhut in de orangerie van ’t Wit Kasteel terecht. Je zal de orangerie ook kunnen huren, om er in groep te komen eten naar aanleiding van bijvoorbeeld een bedrijfs- of verjaardagsfeest.

“Mensen die met een goed drankje en lekker hapje knus samen willen zitten tijdens de winter en toffe en dansbare muziek kunnen smaken, gaan zeker aan hun trekken komen in White Castle Winter”, vertelt Laurins Dursin. “En we hebben oog voor het WK in Qatar. Je zal bij ons de WK-wedstrijden van de Rode Duivels kunnen volgen, op groot scherm. We vinden het tof om op het domein van ’t Wit Kasteel ook eens voetbalfans te ontvangen”, zegt Laurins Dursin.

White Castle Winter opent op vrijdag 11 november, vanaf 16 uur. Met een knaller, want er zal live entertainment zijn en er worden gratis drankjes en fingerfood weggegeven. Discobar Zavala draait plaatjes. Het openingsfeest dendert ook op zaterdag 12 november verder. De toegang is gratis. White Castle Winter is daarna telkens op vrijdag en zaterdag en tijdens de wedstrijddagen van de Rode Duivels open, van 16 tot 22 uur. Na 22 uur kan je met een vrije toegang telkens een afterparty met dj meepikken in de loungebar van ’t Wit Kasteel, voor de gelegenheid passend aangekleed met discolichten. White Castle Winter blijft zeker drie maanden open. Of het nog langer wordt, hangt af van de opkomst en van hoe lang we te maken krijgen met koud winterweer.

Nog dit: wie al in de sfeer wil komen, kan op Spotify naar In Het Wit Kasteel luisteren. Het lijflied van de après-ski winterhut, opgenomen in Nederland.

