Wit-Gele Kruis schenkt 1.000 euro aan voedselbank De Vaart

De symbolische overhandiging van de cheque was donderdagochtend, in de vestiging van De Vaart in de Vaartstraat in de Sint-Janswijk. Door de energiecrisis en inflatie, staan steeds meer middenklassers in de rij voor een voedselpakket. Financiële steunt blijft met andere woorden altijd welkom voor De Vaart.