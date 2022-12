Winterwonderland festival brengt familiefilms naar Budascoop

Kortrijk Tot 18 maanden cel voor trio na diefstal­len­reeks

Drie mannen uit Noord-Frankrijk zijn veroordeeld tot zware celstraffen voor een reeks diefstallen, voornamelijk fietsen, die ze pleegden in Kortrijk, Waregem en Gent. In totaal gaat het om 27 feiten. Twee van hen werden op 20 mei gearresteerd in Kortrijk.

27 december