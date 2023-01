Winter in Kortrijk lokt 648.705 bezoekers in december, drukste decembermaand sinds Warmste Week

KortrijkDe eindejaarsactiviteiten rond Winter in Kortrijk lokten in december, gecombineerd met de kerstinkopen, 648.705 bezoekers naar de binnenstad. Dat blijkt uit anoniem verleende gegevens van gsm-provider Proximus. “Is er ruimte voor verbetering met Winter in Kortrijk? Zeker, we werken er aan. Om eind 2023 de puntjes op de i te zetten”, belooft Joran Vanhoenacker, mede-organisator van de kerstmarkt.

December in 2019, Studio Brussel ging toen vanop het Nelson Mandelaplein in Kortrijk een week live met De Warmste Week, deed het nog beter met 768.834 bezoekers. Daarna was het heel wat minder, vooral door de coronacrisis, met 385.008 bezoekers in 2020 en 580.297 bezoekers in 2021. Het resultaat van december 2022 is hoopgevend, met 648.705 bezoekers, want zo komt Kortrijk weer op het niveau van voor de coronacrisis. Ook de Tijdloze van StuBru, een week te beleven aan café ’t Plein in het gelijknamige park, lokte veel volk.

Topdagen waren de eerste vrijdag van Winter in Kortrijk op 9 december met 24.218 bezoekers, vrijdag 16 december met 27.096 bezoekers - vooral door de vuurwerkdemo van de Vuurwinkel aan de Broeltorens – en vrijdag 23 december met 26.736 bezoekers, voor de laatste inkopen en de inzet van het verlof.

Winter in Kortrijk, vanuit de lucht bekeken

Ook de koopweekends deden het goed met op 10 en 11 december 46.713 bezoekers tegenover 43.833 op 11 en 12 december 2021 en op 17 en 18 december 44.207 bezoekers tegenover 50.571 op 18 en 19 december 2021.

Nog een vaststelling: er zakten meer Fransen naar de binnenstad af, met 14.932 bezoekers tegenover 12.076 in 2021. De Nederlanders waren met minder: 1.990 tegenover 3.070 in 2021, maar toen was er door de coronacrisis nog geen horeca open in Nederland.

Quote Vooral de nieuwe invulling op het Schouwburg­plein, met het doolhof en het kinder­speel­plein, en Wintertuin met de live optredens op het Sint-Maartens­kerk­hof­plein waren een voltreffer Joran Vanhoenacker, mede-organisator kerstmarkt

“Dat het de drukste december sinds De Warmste Week was, is een ferme opsteker voor onze lokale handelaars, van wie ik ook positieve signalen ontving”, zegt schepen van Economie Wouter Allijns (Team Burgemeester).

“Vooral de nieuwe invulling op het Schouwburgplein, met het doolhof en het kinderspeelplein, en Wintertuin met de live optredens op het Sint-Maartenskerkhofplein waren een voltreffer”, vindt mede-organisator van de kerstmarkt Joran Vanhoenacker.

De vuurwerkdemo van de Vuurwinkel, aan de Broeltorens

“We kregen veel klanten over de vloer tijdens Winter in Kortrijk, ook van ver buiten de provinciegrenzen, die nieuwsgierig waren naar de kerstsfeer hier. Zo herinner ik me enkele dames die speciaal een weekend Kortrijk boekten om de grootste kerstboom van het land te komen bezichtigen. We vingen veel positieve reacties op en kijken met veel goesting uit naar een nog beter en succesvoller 2023”, zegt Hans Carrein van modezaak Clovis in de Doorniksestraat.

De kerstfoor, op de Grote Markt

