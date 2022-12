Winter in Kortrijk geopend: Bewonder hoogste kerstboom van het land, dwaal in doolhof rond en bezoek kerstmarkt

Kortrijk 18 maanden cel en boete voor alcoholver­slaaf­de Pool voor winkeldief­stal­len en exhibitio­nis­me in Kortrijk

Een 31-jarige dakloze Pool is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van 18 maanden voor tal van winkeldiefstallen in warenhuizen in Kortrijk. Aan het Schouwburgplein toonde hij in dronken toestand zijn geslachtsdeel aan een 13-jarig meisje.

6 december