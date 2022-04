Winkelcentrum Ring Kortrijk zorgt voor ‘paaspiñata’

Kortrijk Urenlange reconstruc­tie voor moord op Caroline (65): “Emotioneel zwaar om te zien”

In het appartementsgebouw in de Minister Tacklaan aan de achterkant van het station in Kortrijk is woensdagnamiddag de reconstructie gehouden van de moord op Caroline Kint (65). De vrouw werd door de zus van haar overbuur enorm zwaar toegetakeld en enkele dagen later overleed ze in het ziekenhuis. “Ze heeft tijdens de reconstructie haar excuses aangeboden aan de familie”, zegt Kris Vincke, advocaat van de 30-jarige daderes. Opvallend: ook de andere buurvrouw zit ondertussen in de cel voor mededaderschap aan moord.

