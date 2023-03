Winkelcentrum Ring Kortrijk viert renovatie gevel met spectaculair openingsfeest

Poeder­brief in politie­recht­bank, personeels­le­den die verdachte envelop aanraakten in quarantai­ne: “De grote criminelen zitten in de rechtban­ken”

Opschudding op de griffie van de Kortrijkse politierechtbank. Bij de dagelijkse post stak woensdag een brief die een onbekend poeder bleek te bevatten. Vier personeelsleden die de omslag in handen kregen, moesten een tijdlang in quarantaine. De Civiele Bescherming kwam ter plaatse om de brief op te halen en stalen te nemen. Verder onderzoek moet duidelijk maken of de inhoud giftig is. De eerste resultaten zijn inmiddels binnen.