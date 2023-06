Winkelcentrum ‘Ring Kortrijk’ pakt uit met nieuw plein en leuke terrassen

Gratis koffie, cocktails, muziek… Kortrijk neemt deel aan Outdoor Office Day

De stad Kortrijk nam donderdag deel aan Outdoor Office Day. Dat is een wereldwijd initiatief waarbij mensen worden aangemoedigd om hun werkplek te verplaatsen naar het (stads)groen in de buurt. Het evenement kent zijn oorsprong via het Nederlandse platform Nature Desks, een organisatie die zich nadrukkelijk richt op het verbinden van natuur, werk en gezondheid.