Win vijf duotickets voor EP release van PINGPONGCLUB

Kortrijk Olga blaast 101 kaarsjes uit

Er was op maandag 13 juni reden tot feest in woon- en zorghotel H. Hart, aan de Budastraat in Kortrijk. Waar Olga Desmet haar 101ste verjaardag vierde. Dat gebeurde ook in aanwezigheid van schepen van Burgerzaken Stephanie Demeyer (Team Burgemeester).

14 juni