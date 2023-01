“Win levenslange lidkaart, unieke prijs is tienduizenden euro’s waard”: Vernieuwde fitnesszaak De Kaai heropent met stunt van formaat

Kortrijk Eindejaars­con­fe­ren­ce in schouwburg brengt terugblik op 2022

Zin om 2023 nog eens swingend te starten? Dan hebben we een tip, op zaterdag 21 januari om 20.15 uur in de stadsschouwburg op het Schouwburgplein in Kortrijk. Cabaretière Nele Bauwens brengt er onder begeleiding van bigband The Whodads een muzikale eindejaarsconference.

19 januari