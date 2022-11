Win Duivelse WK tattoo van koning Filip bij Revolver Tattoos

Kortrijk Alleen maar blije en gelukkige gezichten: eerste Tik­Tok-danswork­shop met Julie Vermeire in Kortrijk is succes

Julie Vermeire (24) hield zaterdagnamiddag voor het eerst in dansschool Dursin in Kortrijk een workshop TikTok-moves. Met een maximum van vijftig inschrijvingen was het een succes. Een cameraploeg van VTM was ook aanwezig, want er lopen volop opnames voor de docusoap ‘De Vermeires’.

20 november