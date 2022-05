Wijk Hemelweg in nieuw en groen jasje

Kortrijk / Izegem Bestuurder met glaasje te veel op knalt tegen wegversmal­ling

In de Wallemolenstraat in Kortrijk is een 22-jarige bestuurder tegen de wegversmalling met betonnen bloempotten geknald. De auto kwam door de klap op zijn zijkant terecht. De bestuurder uit Izegem had gedronken.

29 april