Wiel van het Ventiel brengt jongdementie voor de 3de keer onder de aandacht met fietstocht en belevingsmarkt

Zes maanden cel voor Fietser (45) die doodsbe­drei­gin­gen uit tijdens geval van verkeers­agres­sie

Een 45-jarige fietser uit Kortrijk ging in februari 2021 volledig door het lint nadat hij plots stevig in de remmen moest voor een auto. De bestuurster reed haar oprit op en dacht dat ze nog voldoende tijd had. De fietser moest stevig in de remmen gaan, schold haar de huid vol en sloeg ook haar echtgenoot.