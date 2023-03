Wie volgende match HOT Spurs volgt, krijgt eerste drankje gratis én maakt kans op Mini Cooper

Inbrekers slaan opnieuw toe bij Frites Unique: “Ik heb echt schrik dat ze op een dag aan ons bed staan”

Inbrekers hebben afgelopen nacht opnieuw toegeslagen bij frituur Frites Unique in Rollegem. Midden februari was dat ook al het geval. Dankzij extra beveiliging die werd geplaatst, raakten ze deze keer niet tot bij de kassa. Maar de schrik zit er bij zaakvoerders Hannes Catanzaro (28) en Casey Neirynck (23) ondertussen wel goed in. “We vermoeden dat het om dezelfde daders gaat”, vertelt Hannes.