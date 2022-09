Wie nieuwe werknemer aanbrengt bij frituur Bossuwé, wint levenslang gratis frietjes

De horecasector heeft het moeilijk om vacatures ingevuld te krijgen. De Group Bossuwé met frituren in Kortrijk en Wevelgem en eethuis Vanallier in Aalbeke doet nu beroep op het vriendennetwerk van klanten. Je kan levenslang gratis frietjes winnen als je een vriend aanbrengt, de vriend aangeworven wordt en dat zolang de vriend er werkt. “We bedanken klanten die vacatures helpen invullen graag gepast. Ik zal persoonlijk het eerste pakje bakken”, zegt Olivier Honoré. De openstaande vacatures zijn vooral met het oog op een nieuwe vestiging, die later in 2022 opent in Kortrijk. Hierover binnenkort meer. Maar ook in de bestaande vestigingen is versterking welkom als Frietlover of Store Manager.