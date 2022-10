Wie koopt in LoKaDo geschenkwinkels in Kortrijk, krijgt extra geschenk of korting

KortrijkMaak kennis met de LoKaDo geschenkwinkels in Kortrijk. Vijf lokale Kortrijkse kadoshops slaan zo de handen in elkaar: De Inkijk op het Overbekeplein, Folie&Koffie in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, You in de Leiestraat, Stories About in de Steenpoort en De Vreemde Eend in de Wijngaardstraat. Ze zetten zichzelf in de markt, met een speciale actie vanaf eind deze week.