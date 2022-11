Wie is Dino, het lief van Camille? “Met Dino kan je goed praten, bij hem vind je altijd een luisterend oor”

Kortrijk/Kuurne/Lendelede Weer 13 nieuwe medewer­kers bij PZ Vlas: “Overal in de provincie een tekort aan kandidaten, behalve bij ons”

Voor het eerst sinds lang is het operationeel kader van de politiezone Vlas volzet. “Alle beschikbare functies zijn ingevuld”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier. “In West-Vlaanderen is dat een unicum, al valt het niet te voorspellen of dat over twee jaar nog altijd het geval zal zijn. Maar we hebben er een goed oog in. We hebben in Kortrijk nogal wat troeven die ons als werkgever extra aantrekkelijk maken.”

11 november