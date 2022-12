Wie gewicht van kunstenares Mie en De Prikkeling juist inschat, wint beeld en steunt project in Oekraïne

Heule Franse drugskoe­rier (23) riskeert één jaar cel

Een 23-jarige Fransman riskeert één jaar cel met uitstel omdat hij zo’n twee maanden lang fungeerde als drugskoerier in onze regio. De man werd op 26 juli opgepakt in Heule nadat ze verschillende soorten drugs, cash geld vonden in zijn auto. “Ik had geld te kort, daarom heb ik gedaan maar daar heb ik nu spijt van”, zei hij tegen de rechter.

12 december