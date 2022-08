Wie beker op de grond gooit tijdens Alcatraz, betaalt voor volgend pintje 4,50 in plaats van 3 euro: metalfestival zet voor het eerst ECO-coins in

Kortrijk/Dadizele Pas 21 en nog student, Anton blaast 117 jaar oud café ’t Kanon nieuw leven in: “Meefeesten met klanten mag”

De in 1905 gebouwde herberg ‘In het oud kanon’, sinds 1994 ’t Kanon, snijdt een nieuw hoofdstuk aan in zijn geschiedenis. Anton Sioen (21) uit Dadizele neemt de fakkel van een van de populairste studentencafés van Kortrijk over van Laurens Moyaert (31). De heropening is op 21 augustus.

