Wever & Ducré houdt startersactie voor horeca: “Tot 4.000 euro verlichting te winnen”

Horeca Expo loopt tot en met donderdag 24 november in Flanders Expo. “Voor ons is het niet gedurfd om daar te staan. Wever en Ducré is al jaren actief in de sector. We rekenen enkele prestigieuze zaken onder onze klanten, maar evengoed zitten we graag aan tafel met starters. Samenwerken met de sector is boeiend, er is in de horeca ruimte voor ondernemerschap en voor originele en creatieve ideeën en concepten”, zegt CEO Johan De Smedt.