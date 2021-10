West-Vlaamse Syriëstrijders krijgen 5 jaar cel: twee beklaagden wellicht overleden, één in gevangenis

De Kortrijkzaan Olivier Calebout (34) vertrok op 11 juni 2014 naar Turkije samen met Menenaar Lucas Van Hessche. Het duo sloot zich uiteindelijk in Syrië en Irak aan bij terreurgroep Islamitische Staat. Ze hadden op dat moment al het gezelschap gekregen van de Kortrijkzaan Abdelmalek Boutaliss. Een jaar later stierf Van Hessche op 19-jarige leeftijd aan het front. Boutaliss was amper 20 toen hij in november 2015 om het leven kwam bij een zelfmoordaanslag in Irak. Omdat het federaal parket geen officiële bevestiging had van hun overlijden, bracht het beide mannen toch voor de correctionele rechtbank in Brugge.

Zelfmoordaanslag

Ook Olivier Calebout werd voor de rechter gebracht als leider van het drietal. De man zou andere Syriëstrijders hebben geronseld en ook betrokken geweest zijn bij het droneprogramma van IS. Federaal procureur Ester Natus vorderde op een vorige zitting dit voorjaar tien jaar cel voor Calebout. Voor Van Hessche en Boutaliss werd vijf jaar gevraagd. De rechters wierpen tijdens de behandeling van de zaak op dat Boutaliss op 4 januari 2018 in Mechelen al vijf jaar cel kreeg voor zijn rol in de activiteiten van IS. Ze hielden maandagmorgen rekening met dat vonnis en legden de Syriëstrijder geen bijkomende straf meer op. Voor de feiten die na november 2015 zouden hebben plaatsgevonden, werd de man bovendien vrijgesproken. Boutaliss zou in die maand om het leven gekomen zijn bij een zelfmoordaanslag in Irak. Volgens de rechtbank zitten geen elementen in het dossier die bewijzen dat hij nadien nog actief was voor IS.

Om dezelfde reden werd ook Lucas Van Hessche voor een deel van de feiten vrijgesproken. Hij zou rond 20 juli 2015 omgekomen zijn in Syrië. Olivier Calebout zou dan weer wel nog in leven zijn. Hij werd in 2019 naar verluidt gevangen genomen en zou momenteel in een gevangenis verblijven die door Koerdische milities gecontroleerd wordt. De rechters veroordeelden de Kortrijkzaan maandagmorgen tot 5 jaar cel. Zijn onmiddellijke aanhouding en die van Lucas Van Hessche werd bevolen.

