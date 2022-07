Werking voor mensen met dementie De Korenbloem krijgt Europese herkenning

Kortrijk Stad bekijkt om extra wateront­van­gers te plaatsen om waterover­last spoorweg­tun­nel tegen te gaan

Door een extreem hevige regenbui op 24 juni stond de spoorwegtunnel in de Burgemeester Felix de Bethunelaan opnieuw onder water. Een automobilist reed er zich zelfs in vast. Ook bij een eerdere hevige regenbui was dat het geval. “We werken op twee sporen om het probleem te proberen oplossen”, zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (Vooruit).

5 juli