Werken voor betere sturing Budabrug die (te) vaak defect is, brug tot eind maart tijdens week telkens van 10 tot 11 uur dicht

Kortrijk Brandweercollega’s zwaaien Dirk uit, die eigenlijk nog niet met pensioen gaat: “Mijn vrouw zat mee in het complot”

Met een weliswaar in scène gezette laatste interventie, een erehaag en een drink hebben de brandweerlui van de post Kortrijk afscheid genomen van Dirk Vandamme (58). Of toch bijna, want Dirk blijft nog even op post. “Maar interventiekledij zal je me niet meer zien dragen”, lacht hij.

28 januari