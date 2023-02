Werken voor aanleg glasvezelnetwerk veroorzaken weer gaslek in Kortrijk

handbal Limburg Predrag Dosen en Pentagoon Kortessem verdedigen derde plaats tegen Apolloon Spurs: “Hoogst haalbare in deze reeks”

Het seizoen is net voorbij de helft in Liga 1, waar Pentagoon Kortessem na twaalf speeldagen de derde plaats bezet. De ploeg van Predrag Dosen zette het nieuwe jaar in met een klinkende overwinning tegen hekkensluiter Merksem, maar heeft dit weekend met Apolloon Spurs een meer geroutineerde tegenstander in het verschiet staan.

5 februari