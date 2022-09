Werken en start nieuwe Deelfabriek komen niet in gedrang na nachtelijke brand

Over de oorzaak van de nachtelijke brand is nog geen duidelijkheid, zegt de stad in een persbericht. “Daarvoor is het wachten op de expertise”, zegt schepen van sociale vooruitgang Philippe Decoene. “Maar we zijn vooral blij dat de schade dankzij de snelle en efficiënte interventie van de brandweer beperkt is gebleven tot de toekomstige stockageruimte van de Deelfabriek. Ook aanpalende panden werden gevrijwaard.” Waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe en schepen Wout Maddens, die ’s nachts ter plaatse kwamen, konden dat met eigen ogen aanschouwen. Volgens Decoene kunnen de renovatiewerken in de oude brandweerkazerne nog steeds voor het einde van het jaar afgewerkt worden, “op basis van de informatie waarover we vandaag beschikken.” Verwacht wordt, dat begin 2023 de Deelfabriek kan openen op de ‘nieuwe’ locatie.