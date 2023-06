Werken Bellegemstraat starten dit najaar

BINNENKIJ­KEN. Wonen in een oude cinema, op een boogscheut van de Markt... dat ziet er zo uit

De oude cinemazaal De Gouden Lanteern heeft plaats gemaakt voor een nieuw woonproject, met 8 appartementen en 1 stadswoning. Centraler kan je bijna niet wonen, op een boogscheut van de Grote Markt en het Schouwburgplein. “De gevel, die een paar keer werd overgeschilderd, hebben we in ere hersteld. De originele lantaarn hebben we niet gevonden. Maar er is een waardige vervanger”, zegt Pieter Theys van vastgoedontwikkelaar Vitruvi. Wij gingen een kijkje nemen in het vernieuwde pand.