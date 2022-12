Werken aanleg Groeningepark gestart: “We ontharden 2.200 vierkante meter”

Volledig scherm Werken Groeningepark gestart. We herkennen onder andere schepenen Bert Herrewyn (Vooruit), Axel Weydts (Vooruit) en Wout Maddens (Team Burgemeester) © Alexander Haezebrouck

De voorbereidende werken voor het Groeningepark zijn donderdag van start gegaan. “Vanaf maandag gaat de volledige parking dicht en beginnen de onthardingswerken”, zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (Vooruit). “Deze parking uit asfalt maakt plaats voor één van de mooiste parken van de binnenstad.” Tijdens de eerste fase van de werken is de hinder voor het verkeer beperkt tot nihil. In het voorjaar van volgend jaar start fase twee van de werken. “Dan zal er wel hinder zijn omdat we zullen werken tussen de Veemarkt en de Leeuw van Vlaanderenlaan en het kruispunt van de Groeningelaan met de Leeuw van Vlaanderenlaan zullen heraanleggen. Dat kruispunt is op vandaag bijzonder gevaarlijk en wordt een stuk verkeersveiliger met een verkeersplateau en een versmalling.”

Volledig scherm Zo zal het Groeningepark er tegen de volgende zomer er gaan uitzien © stad Kortrijk

In totaal wordt er van 2.870 vierkante meter verharding naar 650 vierkante meter verharding gegaan. “We ontharden dus zo’n 2.200 vierkante meter." De ambitie is om het park klaar te hebben tegen de zomer. “Dat is inderdaad best snel, dat komt omdat er geen rioleringswerken aan te pas komen.” De kostprijs van het project bedraagt 1.230.000 euro, waarvan 250.000 euro gesubsidieerd.

Luifel valt weg

Het park blijft grotendeels zoals het ontwerp eerder ook werd voorgesteld. “Alleen de luifel hebben we om budgettaire redenen geschrapt”, zegt schepen Weydts. “Door de hoge prijsstijgingen is dat een te grote kost geworden. Later kan die luifel wel nog altijd geplaatst worden.” De buurtfietsenstalling blijft wel, net zoals een speelzone met een schommel en een speelplatform, een ontmoetingsplaats en een natuureiland met kruiden en snijbloemen. Om de bestaande bomen te beschermen voor de zware werken, werden zij gestabiliseerd. “De aannemer gaat ook voorzichtig te werk zodat de wortels van de bomen niet beschadigd worden”, zegt schepen van Milieu Bert Herrewyn (Vooruit).

Volledig scherm Werken Groeningepark gestart. De bestaande bomen worden beschermd en ondersteund tijdens de werken. © Alexander Haezebrouck

Oorspronkelijk was op de parking plaats voor 118 parkeerplaatsen. Deze werden in september vorig jaar al gereduceerd naar 40 en werd de vrijgekomen plaats tijdelijk gebruikt als speelplaats voor basisschool Sint-Jozef. Na de werken zal nog plaats zijn voor 19 bovengrondse parkeerplaatsen met shop & go-plaatsen en bewonersparkeren. “Parkeren kan vlakbij in de ondergrondse parking Veemarkt, die 575 plaatsen telt en een overcapaciteit van 250 plaatsen heeft”, besluit schepen Axel Weydts.

Groene boulevard

Het nieuwe Groeningepark zal deel uitmaken van een groene boulevard. “Die zal via de Groeningekouter verder naar het Plein, de Houtmarkt en het Begijnhofpark lopen. Zo zal het Begijnhofpark zoals bekend een stuk uitgebreid worden. En ook een deel van het asfalt op de Groeningekouter wordt uitgebroken. Zodat ook het standbeeld van de Maagd van Vlaanderen meer in het park komt te staan.

