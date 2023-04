Werken aan trompetaansluiting R8 gaan nieuwe fase in

Flanders Game Hub in Kortrijk gelanceerd, financie­ring bedraagt 3,5 miljoen euro: “Vlaanderen wordt Silicon Valley van gamesector”

De Flanders Game Hub (FGH) is donderdagochtend officieel gelanceerd door Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V), in start-upcampus Hangar K. De FGH ondersteunt Vlaamse ondernemers in de gamesector en heeft als doel de brain drain tegen te gaan. Het is het Vlaamse antwoord op de war for talent.