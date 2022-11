Werken aan kunstmuseum Abby op site Groeningeabdij kunnen nu écht starten: oud museum 1302 is afgebroken en kapellen zijn gestript en gestut

Kortrijk/Menen/Harelbeke/Waregem In 2023 wordt 50 jaar E17 uitgebreid gevierd: “We willen jullie verhalen horen!”

Het is in 2023 vijftig jaar geleden dat er voor het eerst auto’s reden over de snelweg E3/E17. Sindsdien kan je in één rechte lijn van de Franse grens in Rekkem tot in Gent en Antwerpen rijden. Om die verjaardag in de kijker te zetten, lanceert men een oproep om verhalen over de snelweg te delen. Al sowieso gepland: een expositie, een E17-café, een drive-in, een E17-magazine en praatpalen.

23 november