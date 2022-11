Wereldkampioenen Pidcock en Vos nemen voor het eerst aan CAPS Urban Cross in Kortrijk deel

Kortrijk Per Rode Duivels goal wordt pint 20 eurocent goedkoper in Het Paleitje

Het is hopen op een klinkende overwinning zoals de 6-2 winst van Engeland tegen Iran. Want per gemaakte goal van De Rode Duivels tegen Canada, woensdag vanaf 20 uur op het WK in Qatar, wordt een Bockor-pils 20 eurocent goedkoper in eetcafé Het Paleitje. De normale prijs voor een pint is er 2,60 euro.

5:46