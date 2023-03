Weldra start heraanleg historisch centrum Kortrijk: “Eén van de belangrijkste ingrepen die we doen in onze stad”

De heraanleg van het historisch hart van Kortrijk, start écht op maandag 20 maart. Ook de reconversie van de voormalige rusthuissite van Sint-Vincentius gaat vangt binnenkort aan. De werken gebeuren in fases, om de hinder zoveel mogelijk te beperken. “Alle acties in de buurt samen vormen één van de belangrijkste ingrepen die we in onze stad uitvoeren”, zegt schepen Axel Weydts (Vooruit).

“De heraanleg van het historisch hart van Kortrijk begint nu op volle toeren te draaien”, zegt schepen Wout Massens (Team Burgemeester). “De realisatie van Museum 1302 in het oudste gebouw van onze stad, namelijk de O.L.V.-kerk, ligt achter de rug. De bouw van het nieuwe Museum Abby is volop aan de gang. Binnenkort begint de sloop van de voormalige Sint-Vincentiusgebouwen en daarnaast starten we eind maart met de herinrichting van onze historische straten en de omgeving van de O.L.V.-kerk.”

© Stad Kortrijk

“Al deze acties samen vormen één van de belangrijkste ingrepen die we in onze stad uitvoeren”, zegt schepen Axel Weydts (Vooruit). “Het voorbije halfjaar voerden nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit in de omgeving van de O.L.V.-kerk. Nu starten we met de definitieve heraanleg. Vanaf maart gaat aannemer Ockier aan de slag.”

Fases

De werken worden in fases opgesplitst, om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De eerste fase omvat het archeologisch onderzoek in het Deken Zegerplein. Dat loopt van 20 maart tot eind april 2023. Fase twee omhelst de rioleringswerken in diezelfde straat, én in de Pieter de Cockelaerestraat. De timing daar? Eind april tot Kortrijk Congé 2023.

Fase drie start na Kortrijk Congé en loopt tot eind 2023. In die fase wordt het Deken Zegerplein tijdelijk heraangelegd, en de Pieter de Cockelaerestraat definitief. In de Begijnhofstraat, Kapittelstraat en Grote Markt staan rioleringswerken gepland. Fase vier daarna is de definitieve heraanleg van de Kapittelstraat, de Grote Markt, de Begijnhofstraat en het Deken Zegerplein. Die werken strekken zich uit van begin 2024 tot aan de zomer.

© Henk Deleu

Parallel worden er van maart dit jaar tot de zomer ook nog andere werken uitgevoerd. Sint-Vincentius wordt gesloopt, de zuidelijke weermuur wordt gerenoveerd, de oostelijke weermuur gereconstrueerd, de waterbekkens worden aangelegd, en de omgevingsaanleg van de O.L.V. kerk wordt uitgevoerd.

Afbraakwerken

“De reconversie van de voormalige rusthuissite van Sint-Vincentius start binnenkort”, zegt Maddens. “De afbraakwerken starten in maart en duren een 6-tal maanden. Deze termijn is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, want de site van Sint-Vincentius is zeer complex en uitgebreid. Verschillende gebouwen in de Groeningestraat behoorden eveneens tot Sint-Vincentius.”

“Deze gebouwen slopen we niet omwille van erfgoedwaarde. Langs de kant van de O.L.V.-kerk creëren we later een mooie zichtgevel om die beter te integreren in zijn nieuwe omgeving. Misschien zag je al activiteit op het gelijkvloers de voorbije maanden? Dat waren de voorbereidende werken voor opening van Restaurant ViEr op deze locatie.”

© Stad Kortrijk

Bewoners kregen gisterenavond nog eens de kans om de plannen in te kijken in de centrale bibliotheek. “Ik kom uit nieuwsgierigheid eens kijken”, zegt Herman Derache. “Ik woon iets verderop, in het Guldenbergplantsoen. Maar ik was wel benieuwd wat ze in het historisch centrum gaan doen, en welke hinder er zal zijn.”

“Wij wonen in de Guido Gezellestraat, en wilden graag weten waar we ons aan mogen verwachten”, zeggen buurvrouwen Yvette Symoens en Kathy Supplie. “Op welk moment de werken bij onze straat zijn, of we nog altijd binnen en buiten zullen kunnen, of ze de vuilnis zullen komen ophalen. Je kent dat wel, praktische bezorgdheden. Maar we zijn gerustgesteld. Zin in de werken hebben we niet, maar we moeten erdoor, hé. En het resultaat zal wel mooi zijn. Zo zijn we blij dat er platte stoeptegels komen, in plaats van de oneffen kasseien.”

© Stad Kortrijk

© Stad Kortrijk

© Henk Deleu

© Henk Deleu

© Henk Deleu

