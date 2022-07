Wees gerust… De Blauwe Frituur is niét te koop

Kris Vanhaerents (57), dochter Ulrike (28) en schoonzoon Lawrence Mellebeek (28) zitten niet om een stunt verlegen. Nadat er in 2021 vrees was voor een sluiting nadat Kris een ‘mysterieuze verandering in zijn carrière’ aankondigde, denken veel mensen nu dat De Blauwe Frituur te koop is. Het ‘Te Koop’ bordje aan de handelszaak is evenwel misleidend. Want als je het goed leest, staat er ‘Hier échte Belgische friet te koop’.

“We maken er mee duidelijk dat we niet voor buitenlandse, maar voor binnenlandse aardappelen kiezen en kopen bij schilbedrijf ViaFrites in Meulebeke. Kwaliteit staat voorop in deze toponderneming. Het resultaat is dat we zo altijd frietjes met een supersmaak serveren, we horen zelfs dat we de beste frietjes van Kortrijk verkopen”, vertelt Kris Vanhaerents. “We hebben al honderden mensen moeten geruststellen dat de frituur niet te koop is. De opluchting is telkens groot. We zien het als extra reclame. Hierdoor gaan zeker geen klanten afhaken.”