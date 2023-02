WEERBERICHT. Vanochtend overwegend bewolkt weer in Kortrijk

Kortrijk voert strijd tegen ratten op: “We vingen er in januari alleen al 96”

Volgens gemeenteraadslid Benjamin Vandorpe (CD&V) is er onder meer op Ter Doenaert in Marke en in de wijk Pius X in Kortrijk een rattenplaag. De stad Kortrijk voert de strijd nu op. Met een nieuwe aanpak, die zijn vruchten lijkt af te werpen. Er is nu beslist om de aankoop van slimme vallen te versnellen. Hoe werkt die nieuwe methode? En hoeveel meldingen zijn er van ratten?