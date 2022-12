WEERBERICHT. Vanochtend kans op zware neerslag en bewolking in Kortrijk

Kortrijk Muziek van animatie­film The Snowman hoogtepunt op Warmste Kerst in Conservato­ri­um, opbrengst gaat naar Music Fund

De Warmste Kerst is voor het eerst sinds eind 2019 terug. De coronacrisis dwong de organisatoren tot een veel te lange pauze. Het programma op donderdag 22 december in het Conservatorium is gevarieerd met leerlingenconcerten, een kerstmarkt en muziekopvoeringen van The Snowman. Het initiatief kadert in De Warmste Week van Studio Brussel. De opbrengst gaat naar Music Fund. Deze organisatie ondersteunt muziekscholen en sociaalartistieke projecten in conflictgebieden en in ontwikkelingslanden, maar ook in eigen land.

20 december