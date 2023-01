WEERBERICHT. Vanochtend kans op zo goed als helder weer in Kortrijk

Kortrijk “Laat ons vol passie heel Kortrijk mobilise­ren, rond mentaal welzijn”: Tom (39) trekt kandida­tuur Culturele Hoofdstad van Europa 2030

Om zoveel mogelijk Kortrijkzanen warm te maken voor en te doen geloven in de kandidatuur van de stad als Culturele Hoofdstad van Europa in 2030, heb je iemand ‘down to earth’ nodig die dicht bij de bevolking staat. Met die insteek vraagt cultuurschepen Axel Ronse (N-VA) aan Tom Hillewaere (39) om trekker te zijn. Tom was de initiatiefnemer van de spektakelmusical 1302, vorige zomer, in Kortrijk. “Tom is in staat om ons boven onszelf te laten uitstijgen”, vertelt Axel Ronse.

16 januari