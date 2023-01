WEERBERICHT. Vanochtend kans op zo goed als helder weer in Kortrijk

kortrijk/zwevegem Bliksem Schrijfbu­reau neemt intrek in Leanderhof

Bliksem Schrijfbureau is verhuisd, van Kortrijk naar Zwevegem, in een pand in het project Leanderhof. Stephanie Demasure en Anastasia Verleysen staan al 3,5 jaar aan het hoofd van het copywritingbureau en achtten de tijd rijp om een eigen vaste stek te zoeken.

11 januari