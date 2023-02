WEERBERICHT. Vanochtend kans op helder weer in Kortrijk

Kortrijk Je interieur wat opfleuren? My Greens opent nu ook pop-upstore in shopping­cen­ter K in Kortrijk

Ben jij verzot op planten? Of zoek je nog naar een leuk cadeau voor een housewarming? Dan moet je binnenkort eens een bezoekje brengen aan shoppingcenter K in Kortrijk. Plantenwinkel My Greens opent er van 15 tot en met 28 februari een pop-upstore. In de rekken zal je zowel binnen- als buitenplanten vinden.

8 februari