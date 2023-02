WEERBERICHT. Vanochtend bewolking in Kortrijk

Kortrijk “Belofte Van Quickenbor­ne raakt ons in ons hart”: familie van in Iran tot 40 jaar cel en 74 zweepsla­gen veroordeel­de Olivier Vandecas­tee­le voert actie in Kortrijk

Enkele tientallen vrienden en familieleden kwamen vrijdagochtend bijeen op de Grote Markt in Kortrijk om de vrijlating te vragen van Olivier Vandecasteele, de humanitair medewerker die al bijna een jaar in mensonwaardige omstandigheden vastgehouden wordt in een gevangenis in Iran.

27 januari