WEERBERICHT. Redelijk helder weer vanochtend in Kortrijk

Bouw hoogste woontoren van Kortrijk wenkt: The Sky krijgt 192 studenten­ka­mers en opent voor toeristen

Er is een datum vastgelegd voor de bouw van The Sky op de hogeschoolcampus Vives. Het wordt een 53 meter hoge, vanaf de zeespiegel zelfs 90 meter hoge, woontoren met 192 studentenkamers. Wat komt er nog in de nieuwbouw van 23 miljoen euro met zicht tot in Waregem, waar ook toeristen welkom gaan zijn.