WEERBERICHT. Kans op overwegend bewolkt weer in Kortrijk vanochtend

Kortrijk REPORTAGE. WK-stunt van Marokko verenigt nationali­tei­ten in Kortrijk: “We willen feesten, het brengt zelfs Israëliërs en Palestij­nen samen”

“Marokko in de halve finale brengt én de Afrikaanse én de Arabische wereld samen”, stelde Kortrijks gemeenteraadslid Mohamed Ahouna (Team Burgemeester) zaterdagavond op het Stationsplein, waar de winst tegen Portugal uitbundig is gevierd. Dat de WK-stunt van Marokko nationaliteiten samenbrengt, ervoeren we ervoor ook in Café Royal aan het Astridpark, waar we de wedstrijd volgden.

11 december