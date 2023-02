WEERBERICHT. Kans op bewolking vanochtend in Kortrijk

Kortrijk krijgt Family Justice Center in 2023: “Slachtof­fers van familiege­weld zo dicht mogelijk bij huis helpen”

Er komen twee Family Justice Centra in West-Vlaanderen, in Kortrijk en Oostende. Zo investeert Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) verder in een samenwerking tussen politie, justitie en hulpverlening om slachtoffers van familiaal geweld te helpen. “Het gaat in Kortrijk over een onlangs gerenoveerd gebouw van de Vlaamse overheid in de Passionistenlaan 82 in de Sint-Janswijk, dat uiterlijk tegen de zomer ter beschikking is”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.