WEERBERICHT: Kans op bewolking in Kortrijk vanochtend

Kortrijk KIJK. Op tonen van Synrise van Goose verrassen 300 Conservato­ri­um leerlingen met flashmob in K in Kortrijk

11 februari is de Dag van de Academies, met ‘Present’ als thema. Om die dag in de kijker te zetten, verrasten ruim 300 leerlingen van het Conservatorium zaterdagnamiddag met een flashmob in K in Kortrijk. Ook de Academie was aanwezig, met een interactief kunstproject in het winkelcentrum.

